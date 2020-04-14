النواب الأمريكي يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا

2020/04/14 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن مجلس النواب الأمريكي، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار قرار التعليق، إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع".وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 578 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 23 ألف شخص، في وقت تماثل فيه للشفاء 35 ألف شخص.

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الإثنين (13 نيسان 2020)، عن ما اسماه بـ ’’النقاط الأساسية’’ التي يتفاوض على أساسها الكرد، لتشكيل الحكومة.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "

بغداد اليوم- النجف

أكد مدير إعلام صحة محافظة النجف سالم الحمداوي، الإثنين (13 نيسان 2020)، إن المرأة التي تعرضت للحرق في المحافظة، يوم أمس الأحد، لم تتوفَ، كما أشيع في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحمداوي لـ (بغداد اليوم) "لا صحة لخبر وف

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الأحد (12 نيسان 2020)، عن ’’ثغرة كبيرة’’ تمنع وصول منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جرّاء وباء كورونا وحظر التجوال.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليو

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