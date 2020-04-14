كهرباء الناصرية توضح بشأن انقطاع التيار الكهربائي

2020/04/14 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

اصدرت مديرية دائرة الكهرباء في الناصرية، الاثنين، توضيحا بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المدينة بعد انقطاعه بمحافظة البصرة.

وقالت الدئرة في بيان، الى "مواطنينا الكرام في قضاء سوق الشيوخ وناحية العكيكة، نود اعلامكم بان سبب أنقطاع التيار الكهربائي عن مناطقكم هو خروج خطي (الرميلة - سوق الشيوخ 132) ك .



ف رقم (1) و(2) عن العمل نتيجة لحدوث أطفاء تام في التيار الكهربائي بمحافظة البصرة".

واضافت، "لم يتسن لنا لغاية الان معرفة أسبابه وسيقوم فرعنا بتحويل تغذية محطة السوق الرئيسية 132 ك.



ف على خط محطة المصب العام بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك من قبل مركز السيطرة الجنوبي، لذا اقتضى التنويه".

وشهدت محافظة البصرة، مساء اليوم، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل بالمحافظة.

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، توضيحا بشأن تصريحات وزيرها جعفر صادق علاوي الاخيرة.

وقالت الصحة في بيان، "يثمن وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي الجهود العظيمة التي بذلتها ملاكات وزارة الصحة ومنهم الأط

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاثنين، بتشكيل خلية أزمة لاجراء مسح ميداني للمناطق التي ظهرت فيها الإصابات بكورونا.

وقال مكتب المحافظ في بيان، ان "المحافظ وجه بتشكيل خلية أزمة طارئة من المختصين لأج

بغداد اليوم- كربلاء

أكدت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عدم تسجيلها أية إصابات بفيروس كورونا.

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة، سليم كاظم في بيان إن "المحافظة، لم تُسَجل ولليوم الثاني على التوالي، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد".

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