القامشلي: قرار يسهّل تنقّل المزارعين أثناء حظر التجوّل

2020/04/14 | 00:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت “الإدارة الذاتية” تسهيل حركة العاملين بالزراعة في #القامشلي، أثناء فترة حظر التجول، مع وجوب الالتزام بمبدأ التباعد أثناء التنقل من وإلى الحقول.وجاء ذلك في أحدث تعميمات المجلس التنفيذي لـ “الإدارة الذاتية”، أكدت فيه…

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