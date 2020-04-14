غراماتُ حظر التجوّل تطالُ السورييّن في تركيّا

2020/04/14 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عدد من اللاجئين السوريين في تركيا، إلى غرامات مالية، بسبب عدم التزامهم بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التركية يوم الجمعة الفائت.وغرّم خمسة لاجئين سوريين في ولاية موغلا جنوبي غربي #تركيا، بمبالغ مالية،…

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