بسبب كورونا.. اعلان حالة الطوارئ في البصرة ودخول القوات الامنية الانذار (ج)

2020/04/14 | 01:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، بان القوات الامنية اعلنت حالة الطوارى في المحافظة ودخولها مرحلة الانذار (ج).

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "نداء عسكريا تم توجيهه من قيادة عمليات البصرة بدخولها باعلان الطوارئ ودخولها مرحلة الانذار (ج) من الساعة 600 من صباح اليوم الثلاثاء وحتى اشعار اخر".





وبين المصدر، ان " النداء الامني شدد على ضرورة عدم كسر حظر التجوال باي شكل من الاشكال، باستثناء الفرق المسموح لها بالتحرك، والالتزام يالقيافة العسكرية في السيطرات الامنية"، مؤكدا ان "القرار يأتي في اطار الحد من انتشار فايروس كورونا".

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