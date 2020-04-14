الحوار_المتمدن #محمد_عبد_الشفيع_عيسى - محمد عبد الشفيع عيسى - تأملات وشذرات حول الإيديولوجيا السياسية الصهيونية مع محاولة في التحليل الإبستمولوجي للنص القرآني

2020/04/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى أو مساهمة في تفكيك العناصر العَقْدية والتاريخية للإيديولوجية السياسية الصهيونيةبدلا من المقدمةيرجع اهتمامنا بالمسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، و بالنضال العربي ضد الصهيونية، إلى زمن ممتد نسبيا حين شبابنا الباكر، في الستينات ثم السبعينات من القرن المنصرم.



فقد كنت كتبت نص الورقة المقدمة باسم الوفد المصري، وفد "منظمة الشباب الاشتراكي"، إلى "مهرجان الشباب العالمي" بالعاصمة......

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