الحوار_المتمدن #محمود_الصباغ - محمود الصباغ - موال فلسطيني Palestine Blues: قراءة في فيلم

2020/04/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ " يا زيتونة يا ليمونةغنّى لك طير الحسونةغنّى لك أحلى موّالحتى تعودي يا حنونة "أينما يممت وجهك ثمة- في فلسطين- شجرة زيتون, ولكل شجرة حكاية و لكل حكاية أغنية, و لكل أغنية صورة, ولكل صورة وجه, وليس مستغرباً إذن أن يختار شاعر فلسطين الكبير من مفردة زيتون عنواناً لأحد دواوينه [ أوراق الزيتون] و يعطي لهذه الشجرة معانٍ و أبعادٍ " إنسانية" في القصيدة التي تحمل عنوان " عن الصمود" :لو ......

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