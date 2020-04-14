2020/04/14 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة العراقية تساعد عروسين على الإحتفال برغم حظر التجوال لندن -الزمان النجف – سعدون الجابري تحدثت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن كيفية انقاذ الشرطة العراقية لعروسين واجها تهديدا بالغاء زواجهما جراء فايروس كورونا .وقالت في تقرير مصور رصدته (الزمان) امس (طلب طالب عراقي وخطيبته مساعدة الشرطة لإنقاذ زفافهما الذي تم إلغاؤه تقريبًا […]

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