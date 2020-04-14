2020/04/14 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل : وصول العراقيين العالقين في ثلاث دول بغداد – الزمان اعلنت وزارة النقل عن وصول الرحلة الاستثنائية المباشرة الاولى من ماليزيا الى مطار بغداد الدولي وعلى متنها 275 عراقيا كانوا عالقين في كوالالمبور.وقال الوزير عبد الله لعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد المسافرين الذين تم إعادتهم على متن […]

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