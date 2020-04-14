2020/04/14 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يفتح حسابين مصرفيّين لتلقي التبرعات لذوي الدخل المحدود إنخفاض جديد في معدل الإصابات بكورونا في العراق بغداد – الزمان سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة امس 26 اصابة جديدة بفايروس كورونا وسط توقعات بتحقيق النصر على الفايروس التاجي بعد تدني مستوى الاصابات .وشدد بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس على (ضرورة الاستمرار […]

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