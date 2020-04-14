الخفافيش تحتوي على 6 أنواع جديدة من فيروس كورونا

2020/04/14 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : حدد فريق من الباحثين ستة فيروسات لم تكن معروفة من قبل، تنتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية نفسها، بحسب ما أفادت مجلة “نيوزويك” الأميريكية.وقالت المجلة في تقريرها، إن العلماء بقيادة مارك فاليتوتو وبالتعاون مع حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمعهد سيمثسونيان، كشفوا عن الفيروسات الجديدة في الخفافيش التي تعيش في دولة ميانمار....

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