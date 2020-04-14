خوفا من كابوس كورونا.. عائلة تعيش في الغابة

2020/04/14 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : أخذت عائلة روسية مكونة من خمسة أفراد من منطقة سفيردلوفسك توصيات التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد، من خلال العزل الذاتي في غابة على بعد عدة كيلومترات من أقرب مستوطنة بشرية.وفي 6 أبريل تلقت شرطة سفيردلوفسك مكالمة هاتفية من امرأة في قرية كراسنوجفارديسكي، قالت إن شقيقها أخذ زوجته وأطفاله الثلاثة الذين ...

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