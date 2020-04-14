سيلين ديون تحارب كورونا بأغنية التايتانيك

2020/04/14 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : أعادت النجمة العالمية سيلين كتابة أغنية “ماي هارت ويل غو اون” (سأبقى أحبك) التي ارتبطت بنجاح فيلم التايتانيك الذي صدر في العام 1997.دفع الانتشار العالمي الواسع لفيروس كورونا المستجد المغنية الكندية لتغيير بعض مقاطع اغنيتها الشهيرة لتتلاءم مع إجراءات السلامة والوقاية من الوباء المتفشي في كل دول العالم والذي تسبب ...

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