مقتل 23 من داعشي بعملية أمنية في كركوك

2020/04/14 | 01:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الاثنين، مقتل 23 من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي، وعنصر من قوات الأمن العراقية وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية ...

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