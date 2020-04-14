شجار في مقبرة مصرية.. والسبب جثة متوفى بكورونا

2020/04/14 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رفض أهالي إحدى القرى في مصر، دفن مواطن من أبناء البلدة توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، في مقابرهم.قال عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد تمراز، إن مركز كفر الدوارالذي يبلغ تعداد سكانه مليوني نسمة، ظهر بينهم حوالي 15 شخصا مصابين بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، ما تسبب في […]

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