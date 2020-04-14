خاص لـ”العهد نيوز”.. التفاصيل الكاملة عن انفجار الناصرية

2020/04/14 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل “العهد نيوز” في محافظة ذي قار، بأن مجهولين قاموا باستهداف منزل صاحب مكتب للعقارات في حي الشهداء وسط الناصرية.وقال المراسل، بأنه “لم تسجل أي اضرار، والخسائر مادية فقط، فيما وصلت الشرطة الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث”.

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