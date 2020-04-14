انفجار يهز وسط مدينة الناصرية

2020/04/14 | 01:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان عبوة ناسفة انفجرت وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " مجهولين أقدموا على استهداف احد المنازل بعبوة ناسفة في منطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن " الهجوم تسبب بإضرار جسيمة للمنزل"، مؤكدا أن " التحقيقات الأولية تشير إلى أن القضية هي ثأر بين الطرفين".

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