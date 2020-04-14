2020/04/14 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غش المنشطات تمنح عباس المركز الثاني في بطولة العالم للكيوكوشنكاي بغداد- الزمان أعلن الاتحاد الدولي للكيوكوشنكاي، ان اللاعب العراقي محمد عباس، حصد المركز الثاني في بطولة العالم والتي اقيمت منافساتها في كازخستان.البطولة أقيمت في كازخستان للفترة من الثالث الى التاسع من كانون الاول الماضي، حينها حصد العراق ميدالية برونزية بعدما […]

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