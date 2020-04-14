لماذا شارك المنتخب الهندي في الأولمبياد بِأقدام حافيه؟

2020/04/14 | 01:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _تقارير فاجأ لاعبو منتخب الهند لِكرة القدم الجمهور، بِخوض أولمبياد العاصمة البريطانية لندن عام 1948، بِدون أحذية أو بِأقدام حافية.ومعلوم أن الحذاء جزء لا يتجزّأ من لباس لاعبي رياضة كرة القدم.وخاض منتخب الهند الدور الأوّل، الذي أُقيمت فعّالياته بِصيغة الإقصاء المباشر، وواجه المُنافس الفرنسي.قبل أن ينهزم بِنتيجة (1-2)، ويُودّع السباق مُبكّرا.وحاول منتخب الهند تكرار السيناريو عامَين من بعد، بعد تأهّله إلى مونديال البرازيل.لكن الفيفا رفضت السماح للاعبيه بِأن يخوضوا المنافسة بِأقدام حافية.وأبلغت الفيفا مسؤولي اتحاد الكرة الهندي بِقرار المنع، قبل سفرية لاعبي منتخب “جانيتو” إلى البرازيل.وفي الأخير مكث الهنود بِبلدهم، وانسحبوا من سباق نهائيات مونديال 1950.للإشارة، فإن اللجنة الدولية الأولمبية هي مَن تُنظم الأولمبياد، عكس تظاهرة كأس العالم التي تُشرف عليها الفيفا.وتباينت الآراء كما تضاربت الرّوايات، بِشأن إصرار لاعبي منتخب الهند على خوض المنافسات الدولية الكروية، بِدون أحذية.ويوجد تفسير يقول إن منتخب الهند عجز عن السفر إلى البرازيل، لِخوض منافسة كأس العالم، بِسبب خواء خزينة اتحاد الكرة، وعدم استطاعته توفير نفقات السفرية إلى هذا البلد اللاتيني.ولكن هذه الرواية قد تكون ضعيفة، إذا علمنا أن الهند شاركت في أولمبياد بريطانيا عام 1948، فهل بريطانيا قريبة من الهند؟ وهل السفرية إلى عاصمة الضباب ليست مُكلّفة؟ ويُقدّم بعضهم تفسير ثانٍ، فحواه أن كرة القدم ليست رياضة شعبية في الهند، عكس لعبة الكريكيت.ما يعني أن الهنود لا يعبأون بِاللوائح التي تُنظّم منافسة كرة القدم.

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