2020/04/14 | 01:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يناشد القضاء العراقي الإفراج عن محكوم بالحبس أساء إليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 01:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يناشد القضاء العراقي الإفراج عن محكوم بالحبس أساء إليه) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يناشد القضاء العراقي الإفراج عن محكوم بالحبس أساء إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).