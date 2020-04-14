الحوار_المتمدن #أحمد_إبريهي_علي - أحمد إبريهي علي - على الأرض7.7 مليار إنسان: نتيجة التطور الشامل؛ كورونا حدث عابر

2020/04/14 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_إبريهي_علي يقدر سكان العالم 600 مليون نسمة عام 1700؛ ومتوسط التقديرات 285 مليون نسمة بداية التقويم الميلادي.



وبقيت الجماعة البشرية تتزايد ببطء شديد، في الأتجاه العام، تنتعش لمدة، في هذا المكان أو ذاك، تداهمها الأوبئة وشحة الغذاء فتتقلص الى ما كانت عليه قبل مئات السنين.



وعلى سبيل المثال ظل سكان العراق يتراوح بين مليون وأقل من مليوني نسمة بين بداية الألف الميلادي الأول وأواخر القرن التاسع عشر.



وبقي سكان مصر ي......

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