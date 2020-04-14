مكتب السيستاني يدعو للافراج عن شخص اساء لمكانة المرجع الديني

2020/04/14 | 02:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني لقاضي محكمة جنح الحلة الى الافراج عن شخص نشر ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع....

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