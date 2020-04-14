جديد فيس بوك.. تطبيق خاص للأزواج

2020/04/14 | 02:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أطلقت شركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا مخصصًا للأزواج حيث يمكنهم التواصل مع بعضهما فقط في مساحة خاصة، بعيدًا عن التواصل العام الموجود في خدمات الشركة الأخرى.ويتيح التطبيق الجديد – الذي أُطلق عليه اسم Tuned وتعني (المتناغم) – للزوج والزوجة مشاركة حالة المزاج، والصوتيات، وإنشاء سجلات صور رقمية.وهو متاح الآن لنظام (آي أو إس) […]

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