تبرير الجرائم مو وجهة نظر

2020/04/14 | 02:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد اتاحت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة (السوسيال ميديا) الفرصة والوسيلة، لقطاعات واسعة من شتى المستويات والقناعات والميول، كي تعبر عما يجول بخاطرها من مشاعر وقناعات وأفكار.وكما هي عليه مجرى الامور في مضاربنا المنكوبة برعبلة المعايير، سرعان ما تم استباحتها من القوى والمصالح وسكراب القيم المهيمنة على تفاصيل حياة الناس (افرادا وجماعات).وبما ان حقبة ...

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