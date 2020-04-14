الحكمة: أزمات البلاد وغضب الشارع اجبرا الكتل السياسية على دعم الكاظمي

2020/04/14 | 02:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوى السنية طالبت بمعيار موحد لاختيار الوزراء والكردية تهيء “مطالبها الدستورية” للمفاوضات بغداد- وعد الشمري: أكد تيار الحكمة، أمس الاثنين، أن الكتل الشيعية أصبحت مضطرة لدعم رئيس مجلس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي تحت ضغط الشارع، وتحدّث عن تناقص سقف الطلبات بما يسهل عملية تمرير الحكومة في مجلس النواب.وفيما طالب تحالف القوى العراقية بوضع معيار ...

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