الحوار_المتمدن #بهجت_عباس - بهجت عباس - مَهْزَلةُ الحكْم – خماسّيتان

2020/04/14 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بهجت_عباس صرخ االلصُّ ارتعاشاً *** آهِ قــد كُـلّفُ زرفـي إنَّـــه الدّاءُ عُـضــــالاً *** سارياً في كلِّ طرفِ 1أيُّ شـيءٍ يــا تُــــرى *** يُنـقـذنا منــه ويَشفي؟كيف قد رشَّحـــه غـيــري عـناداً رَغـمَ أنـفـي؟أنـا مــن يختـارُ أو يُقصي رئيسأ دون عُــرْفِ2*** ولــذا اخــتـرتُ رئيساً *** عِوَضاً عنه ويكفيأنـا لا أدري، أصدّامٌ بوجـهٍ مُستعـارٍ مُتَخَـفّـيأمْ هُــوَ البائسُ لا......

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