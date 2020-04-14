الحوار_المتمدن #بهجت_عباس - بهجت عباس - مَهْزَلةُ الحكْم – خماسّيتان

#بهجت_عباس صرخ االلصُّ ارتعاشاً *** آهِ قــد كُـلّفُ زرفـي إنَّـــه الدّاءُ عُـضــــالاً *** سارياً في كلِّ طرفِ 1أيُّ شـيءٍ يــا تُــــرى *** يُنـقـذنا منــه ويَشفي؟كيف قد رشَّحـــه غـيــري عـناداً رَغـمَ أنـفـي؟أنـا مــن يختـارُ أو يُقصي رئيسأ دون عُــرْفِ2*** ولــذا اخــتـرتُ رئيساً *** عِوَضاً عنه ويكفيأنـا لا أدري، أصدّامٌ بوجـهٍ مُستعـارٍ مُتَخَـفّـيأمْ هُــوَ البائسُ لا......
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