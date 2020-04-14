منظمة الصحة واثقة من استمرار التمويل الأميركي.. وترامب: قراري خلال أيام

2020/04/14 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيتخذ قراره بشأن المساهمة المالية الأميركية لمنظمة الصحة العالمية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية تنديده بطريقة إدارتها لأزمة جائحة كورونا.

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن "المنظمة الدولية فشلت وربما حجبت المعلومات في وقت مبكر أثناء تفشي المرض، وعارضونا عندما قمنا بغلق المجال الجوي مع الصين".

لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد أبدى في وقت سابق الاثنين، ثقته في استمرار تمويل الولايات المتحدة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، رغم انتقاد الرئيس دونالد ترامب لها بشأن تعاملها مع جائحة كورونا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب تعيد تقييم التمويل الأميركي للمنظمة، موضحا أن المنظمات الدولية التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأميركيين، عليها تحقيق أهدافها.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمنظمة، وقدمت لها أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 15 في المئة من ميزانيتها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إنه تحدث مع ترامب قبل أسبوعين، وذلك في رده على سؤال لصحفي مقيم بالولايات المتحدة بشأن تقارير عن احتمال "قطع" ترامب للتمويل هذا الأسبوع.

وقال غيبريسوس "ما أعرفه هو أنه داعم، وأتمنى أن يستمر تمويل منظمة الصحة العالمية.



العلاقة التي تجمعنا جيدة جدا ونأمل أن تستمر هكذا".

وقال إن الدول الأوروبية، التي تبحث تخفيف إجراءات العزل مع استقرار أو تراجع أعداد الإصابات، ينبغي أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية صحة الناس.

وقال إن الفيروس، ومع انتشاره بسرعة كبيرة، "فإنه ينحسر بوتيرة أبطأ كثيرا.



بمعنى آخر، هبوطه أبطأ كثيرا من صعوده.



إجراءات العزل يجب أن تلغى ببطء".

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