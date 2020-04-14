الخوخ.. فوائده للبشرة والرجيم والشعر

2020/04/14 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر الخوخ من الفواكه الربيعية الغنية بالفوائد، يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم والهامة لمختلف الوظائف بالجسم، كما يجب ان تعرف ان كل 100 غم من الخوخ يحتوي تقريبا على 39 سعر حراري، ولذلك يعتبر الخوخ من الفواكه التي لا تحتوي على سعرات حرارية بنسبة كبيرة، ومن فوائد الخوخ أنه يحتوي على […]

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