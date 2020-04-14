العراق..كتائب سيد الشهداء تصف الحوار المرتقب مع واشنطن بـ

2020/04/14 | 05:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، الاثنين، الحوار الاستراتيجي المزمع اجراؤه في حزيران المقبل مع الولايات المتحدة الاميركية بـ”السخيف...

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