شاهد : أثناء ولادة زوجته هرب الأطباء..عراقي يروي ما جرى

2020/04/14 | 05:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تفاصيل القصة التي يرويها هذا الرجل العراقي الظاهر بالفيديو المرفق أقرب للخيال، إلا أنه وفي زمن انتشار فيروس كورونا في مختلف أصقاع الأرض أضحى كل شيء وارد.ففي مستشفى يقبع وسط العراق، وتحديداً منطقة السماوة، روى زوج من أهالي محافظة المثنى، حادثة هروب الأطباء من غرفة العمليات أثناء ولادة زوجته في أحد المستشفيات الواقعة […]

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