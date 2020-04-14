2020/04/14 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحددة والصين وإيران وتركيا.

وأظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا ثم إسبانيا.

وفي نيويورك وحدها تجاوزت حصيلة الوفيات 10 آلاف شخص، رغم أنه لم يتم تسجيل انتشار جديد للفيروس في مدن أخرى ما أدى إلى تفاؤل بعض المسؤولين وغذى المناقشات حول كيفية بدء تخفيف إجراءات الإغلاق.

وأعرب مسؤولون في جميع أنحاء العالم عن قلقهم من أن وقف إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى نسف كل جهود التي تحققت لإبطاء انتشار الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رسميا.. مليونا إصابة بفيروس كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رسميا.. مليونا إصابة بفيروس كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).