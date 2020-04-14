الكاظمي بين الاجماع والتحديات الصعبة

2020/04/14 | 06:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضی رئیس الوزراء المکلف مصطفی الکاظمی باجماع القوی السیاسیه العراقیه حیث انعکس ذلک اولا من خلال اجماع البیت الشیعی وکتله السیاسیه السبع الفتح وسائرو...

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