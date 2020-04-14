4 أعضاء في الجسم يهاجمها كورونا غير الرئة

2020/04/14 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ينتمي فيروس كورونا إلى الجراثيم التنفسية، وتصيب أخطر مضاعفاته الرئتين، فيحتاج بعض المرضى إلى أجهزة تنفس اصطناعية.لكن الفيروس لا يهاجم الجهاز التنفسي فقط، ويمتد خطره إلى أعضاء أخرى داخل الجسم، هي: الدم.خلال مقاومة الجسم لفيروس كورونا يفرز الكبد إنزيماته بكميات أكبر وكذلك ينتج الدم خلايا بيضاء أكثر، وقد تنتج عن […]

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