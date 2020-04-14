2020/04/14 | 07:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مدينة كربلاء المقدسة حفل تأبيني بمناسبة ذكرى مئة يوم على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وذلك تحت عنوان مئة يوم و انتم معنا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).