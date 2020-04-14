الحوار_المتمدن #آلان_وودز - آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – النضال داخل المؤتمر

2020/04/14 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_وودز لقد انتصرت الانتفاضة بكل المقاييس.



الهدف الوحيد الذي لم يكن قد تحقق بعد هو الاستيلاء على قصر الشتاء، الذي ظل في أيدي القوات الموالية للحكومة.



عبر لينين، الذي كان يأمل في أن تنتهي الانتفاضة قبل افتتاح مؤتمر السوفييتات، عن نفاد صبره من ذلك التأخير، الذي نتج عن قلة خبرة الثوار.



تم التحضير السياسي للانتفاضة باحترافية أكبر بكثير من التحضير التقني، الذي كان أبعد ما يكون عن الكمال.



كانت هناك العديد م......

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