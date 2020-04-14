الحوار_المتمدن #كارل_ماركس - كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثاني عشر ج 2 (46)

2020/04/14 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تقسيم العمل والمانيفاكتورةثانياً – العامل الجزئي وأدواتهإذا عاينا التفاصيل عن كثب، لرأينا بجلاء أن العامل الذي ينفذ طيلة حياته عملية بسيطة واحدة بالذات يحول جسده بالكامل إلى عضو أوتوماتيكي أحادي لهذه العملية، وينفق فيها وقتا أقل من الحرفي الذي يقوم بسلسلة كاملة من العمليات على التوالي.



ولكن العامل الكلي الموحد الذي يؤلف الآلية الحية للمانيفاکتورة، إنما يتك......

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