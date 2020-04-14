الحوار_المتمدن #جمال_اليوسفي - جمال اليوسفي - الفيروس المستجد، الرأسمالية المستجدّة

2020/04/14 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_اليوسفي منذ بداية انتشاره من مدينة يوهان الصّينية في اتّجاه الغرب، سلك الفيروس المستجدّ طريقا نعرفها جميعا، طريقًا قديمة تعرف محاولات إنعاشٍ، إنها طريق الحرير الشّهيرة …مرّ هذا الفيروس من شرق آسيا مُرورًا بوسطها وغربها ليترك بصماته في إيران وتركيا …ويعبر الى أوروبا الغربية: إيطاليا /البندقية ثم فرنسا فإسبانيا والبرتغال …هذه الطريق هي طريق تكديس الثّروة في أواخر القرون الوسطى وقبل الاكتشافات ال......

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