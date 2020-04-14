ما يقارب الـ 18 الف شخص في العالم قضوا بسبب كورونا

2020/04/14 | 07:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيروس كورونا المستجدّ تسبّب حتى اليوم بأكثر من 114 ألف وفاة في العالم، وأودى بحياة ما لا يقل عن 117752 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول / ديسمبر في الصين، وشُخّصت أكثر من مليون و889410 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في عدد […]

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