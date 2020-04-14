نصرالله للأطباء: نراهن عليكم بعد الله

2020/04/14 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجه الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، تحية للطواقم الطبية في لبنان، مؤكدا أنه “يراهن عليهم، بعد الله، في هزيمة العدو الخفي”، في إشارة إلى فيروس “كورونا” المستجد.وقال نصر الله، في كلمة ألقاها بمناسبة حلول النصف من شهر شعبان: “وصلتني رسائل عديدة من جمعية الأطباء المسلمين ومن ممرضي وممرضات عدد من المستشفيات […]

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