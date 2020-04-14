نصر دولي ايراني على امريكا .. منع تحويل أموال إيرانية إلى أمريكا

2020/04/14 | 07:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة في لوكسمبورغ بحظر تنفيذ طلب أمريكي بتحويل 1,6 مليار دولار الى امريكا.وجاء القرار تأكيداً لتصريح الرئيس الايراني حسن روحاني الأحد بأن بلاده حققت “انتصاراً” قانونياً بتمكنها من تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ منذ فترة طويلة بناء على طلب أمريكي.وجاء في بيان رسمي في لوكسمبورغ أن محكمة استئناف أقرّت أن الطلب […]

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