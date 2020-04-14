معركة فيتنام مع وباء كورونا.. كمامات مطرّزة للجنسين والغرامة لمن لا يلتزم

2020/04/14 | 07:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصممو الأزياء في العاصمة الفيتنامية هانوي مجموعة ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ المطرّزة يدويًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على ارتداء الأقنعة والالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في فيتنام لكبح انتشار فيروس كورونا.و أجبرت السلطات المواطنين على ارتداء الأقنعة الطبية لمنع انتقال العدوى بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.وأكدت أنه سيتم تغريم أي شخص […]

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