الأمم المتحدة: الجراد يتسبب بأزمة غذاء لنحو مليون إثيوبي

2020/04/14 | 07:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمم المتحدة الاثنين أنّ اسراب الجراد في إثيوبيا أتت على نحو 200 ألف هكتار (نصف مليون فدان) من الأراضي الزراعية ودفعت نحو مليون شخص إلى طلب مساعدات غذائية عاجلة.ويأتي إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، التي انتهت مؤخراً من تقييم مشترك مع الحكومة الإثيوبية، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لوصول أسراب […]

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