السودان يعلن حظر تجول شاملا في الخرطوم للحد من وباء كورونا

2020/04/14 | 08:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السودانية، فرض حظر التجول الشامل في كل أنحاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع إبتداء من يوم السبت، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 بعد تسجيل عشر اصابات في يوم واحد.وقال أكرم علي التوم، وزير الصحة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي “وصلت حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 حتى منتصف ليل الأحد الثاني عشر من […]

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