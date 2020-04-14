البصرة.. عودة التيار الكهربائي بعد إنطفاء تام بسبب عارض فني

2020/04/14 | 08:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء المنطقة الجنوبية عن إعادة التيار الكهربائي لعموم محافظة البصرة.وقال مصدر في الشركة، في حديث تابعته “العهد نيوز”، إن كوادر التوزيع والنقل والإنتاج عملت على إعادة التيار بشكل تدريجي بعد إنطفاء تام بسبب عارض فني في الخط الناقل الرميلة 400 ك.ف.في الغضون بين محافظ البصرة اسعد العيداني وخلال بصمة […]

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