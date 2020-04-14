2020/04/14 | 08:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت خلية الأزمة في محافظة بابل فرض حالة الإنذار ج بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقالت الخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تقرر فرض حالة الإنذار ج في محافظة بابل بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا”.
وشددت القوات الأمنية من فرض حظر التجوال حفاظا على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. فرض حالة الإنذار ج بعد إصابة 3 أشخاص بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تقرر فرض حالة الإنذار ج في محافظة بابل بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا”.
وشددت القوات الأمنية من فرض حظر التجوال حفاظا على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. فرض حالة الإنذار ج بعد إصابة 3 أشخاص بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. فرض حالة الإنذار ج بعد إصابة 3 أشخاص بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).