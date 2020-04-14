2020/04/14 | 08:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة بابل فرض حالة الإنذار ج بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وقالت الخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تقرر فرض حالة الإنذار ج في محافظة بابل بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا”.وشددت القوات الأمنية من فرض حظر التجوال حفاظا على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. فرض حالة الإنذار ج بعد إصابة 3 أشخاص بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. فرض حالة الإنذار ج بعد إصابة 3 أشخاص بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).