ماكرون يعترف: فرنسا “لم تكن على استعداد كاف” لمواجهة فيروس كورونا

2020/04/14 | 08:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا “لم تكن على استعداد كاف” لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي كشف “ثغرات” في نظام الاستجابة ومكافحة الوباء.وتابع ماكرون في خطاب أنه حتى لو أن “الوباء بدأ يتباطأ”، فقد حدثت “نقاط قصور كما في كل بلدان العالم، واجهنا نقصاً في القمصان والقفازات والسائل المطهر، لم نتمكن من […]

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