بريطانيا.. استمرار حالة الإغلاق العام حتى 7 ايار المقبل على الأقل

2020/04/14 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تسريبات بريطانية صحفية، أنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.ويتولى راب مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.وكان راب قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على […]

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