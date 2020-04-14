2020/04/14 | 08:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يدعو بعض الدوائر لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا وليس يدويًا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 08:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يدعو بعض الدوائر لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا وليس يدويًا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يدعو بعض الدوائر لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا وليس يدويًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).