العراق.. استهداف منزل وسط مدينة الناصرية بعبوة صوتية

2020/04/14 | 08:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافطة ذي قار جنوب العراق، الثلاثاء، باستهداف منزل وسط مدينة الناصرية بعبوة صوتية، دون وقوع خسائر بشرية....

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