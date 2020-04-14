الرافدين يدعو الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لاستلام الرواتب الكترونياً

2020/04/14 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، الثلاثاء، بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الكترونيا وليس يدويًا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان المصرف يطالب من بعض مديري حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف […]

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